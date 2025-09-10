Дедунов — о переходе в «Сочи»: Со мной в СКА поступили корректно

Нападающийрассказал о своем переходе в черноморский клуб.

«Это был обмен, и руководство СКА пошло на это — причем со мной посоветовались, хочу ли я в "Сочи". Мы обговорили это с руководителем. А не так, что меня кинули без работы. У меня есть контракт, я прошел предсезонку с командой. А не ждал на рынке, оставшись без коллективных тренировок на несколько месяцев, что когда кто‑то из ребят получит травму, и меня кто‑то подхватит. Всегда лучше быть в команде, и со мной в СКА поступили корректно.

Сейчас в КХЛ вообще тяжело искать работу. Количество команд сокращается — вот уже "Витязя" нет. А ребят больше, потому что молодых хоккеистов теперь хорошо готовят в разных клубах», — приводит слова Дедунова «Матч ТВ».

В 45 матчах регулярного сезона‑2024/25 Дедунов набрал 7 (3+4) очков, сыграв также два матча в плей‑офф. Ранее хоккеист выступал за СКА, «Амур», «Северсталь» и «Авангард». В 2021 году в составе омского клуба Дедунов стал обладателем Кубка Гагарина.