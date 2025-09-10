3-й период ЦСКА — АдмиралОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Никитин«ЦСКА» — «Адмирал». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:03
    • Источник: Капризов отказался от самого крупного контракта с истории НХЛ
  • 20:45
    • Экс-голкипер сборной Франции Манданда объявил о завершении карьеры
  • 20:32
    • «Рубин» подписал контракт с колумбийским защитником
  • 20:10
    • Матч СКА — «Амур» состоится в Хабаровске по запросу петербургского клуба
  • 17:30
    • Луиш Нани сыграет за медийную команду «Альфа-Банка»
    Все новости спорта

    Дедунов — о переходе в «Сочи»: Со мной в СКА поступили корректно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи СКА
    Нападающий «Сочи» Павел Дедунов рассказал о своем переходе в черноморский клуб.

    Павел Дедунов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Дедунов

    «Это был обмен, и руководство СКА пошло на это — причем со мной посоветовались, хочу ли я в "Сочи". Мы обговорили это с руководителем. А не так, что меня кинули без работы. У меня есть контракт, я прошел предсезонку с командой. А не ждал на рынке, оставшись без коллективных тренировок на несколько месяцев, что когда кто‑то из ребят получит травму, и меня кто‑то подхватит. Всегда лучше быть в команде, и со мной в СКА поступили корректно.

    Сейчас в КХЛ вообще тяжело искать работу. Количество команд сокращается — вот уже "Витязя" нет. А ребят больше, потому что молодых хоккеистов теперь хорошо готовят в разных клубах», — приводит слова Дедунова «Матч ТВ».

    В 45 матчах регулярного сезона‑2024/25 Дедунов набрал 7 (3+4) очков, сыграв также два матча в плей‑офф. Ранее хоккеист выступал за СКА, «Амур», «Северсталь» и «Авангард». В 2021 году в составе омского клуба Дедунов стал обладателем Кубка Гагарина.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА не заметит дальневосточных гостей
  • ЦСКА — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Ак Барс» не оступится на домашнем льду
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • СКА одержит первую победу в сезоне
  • СКА — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.49
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Завтра в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Леон Сатурн — Broke Boys
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Амкал — Салют
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Машъал — Шуртан
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА-Памир — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие