Коростелев: Переговоры со «Спартаком» были недолгими

Нападающийрассказал о своем решении перейти в московский клуб.

«Когда открылся рынок свободных агентов, то одним из вариантов был "Спартак". Переговоры были недолгими, в течение недели мы обо всем договорились. Очень счастлив здесь находиться.

Ключевые факторы? Жамнов или Москва? Все в совокупности. И система игры команды, и то, что я дома нахожусь и так далее. Одного какого‑то ключевого фактора нет», — приводит слова Коростелева «Матч ТВ».

В конце июня «Спартак» объявил о подписании двухлетнего контракта с 28‑летним хоккеистом.