    Александер ДжикуРазорвал контракт с «Фенербахче» ради «Спартака». Джику перебрался в РПЛ
  • 23:52
    Португалия вырвала победу у Венгрии, Роналду забил гол
  • 23:40
    Англия разгромила Сербию, Кейн отметился голом
  • 23:34
    Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик
  • 22:22
    Минское «Динамо» всухую одолело «Спартак»
  • 22:03
    «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо» М в матче КХЛ
    Гру: Очевидно, что ничего просто так нам не дается

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Нефтехимик
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о победе в матче с «Нефтехимиком» (4:3).

    Бенуа Гру
    Бенуа Гру

    «Мы рады этой первой победе. Очевидно, что ничего просто так нам не даётся, но, повторюсь, мы ей рады.

    Мы верили в наш процесс и следовали нашему плану. Как я уже сказал, ничего просто так нам сейчас не даётся. У нас 10 новых игроков, по ходу предсезонных сборов были травмы, некоторые ребята пропускали достаточное количество времени. Но я очень рад, что сегодня Глотов и Григоренко проявили себя. Сейчас я точно знаю бо́льшую часть нашей команды. Других ребят всё ещё узнаю́, но могу с уверенностью сказать, что все они — профессиональные спортсмены с боевым духом. Они хотят выигрывать.

    Тот факт, что у нас четыре очка в трёх матчах, всё равно не соответствует их ожиданиям, в том числе от самих себя. Поэтому всё, что от нас сейчас требуется, — не торопиться, работать, и всё обязательно придёт. Повторюсь, сейчас легко нам ничего не даётся», — приводит слова Гру клубная пресс-служба.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 4 очками в активе. «Нефтехимик» — на 11-й позиции (0).

