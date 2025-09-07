Гришин: Противник нас полностью сегодня переиграл

Главный тренер нижнекамскоговысказался о матче против(0:5).

«Трудно приходить на пресс‑конференцию после таких матчей. Мысли начинают крутиться разные в голове, постоянно что‑то прокручиваешь. Сразу начинаешь искать решения. Противник нас полностью сегодня переиграл. Что тут говорить… это было видно. Игра не удалась. Противник здорово сыграл, с победой их.

Моменты всё равно были. Но очень сложно пока даются забитые шайбы, хотя у нас квалифицированные нападающие. Надеюсь, этот элемент исправим. Но повторюсь, моменты есть. Хотя с такой командой как "Северсталь" к таким моментам надо бережнее относиться. Надо реализовывать. Тогда какие‑то шансы будут. К сожалению, без заброшенных шайб игры на выигрываются. Над этим компонентом надо очень серьезно работать», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

В следующем матче «Нефтехимик» примет «Трактор», а «Северсталь» отправится в гости к «Локомотиву».