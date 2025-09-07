1-й таймГрузия — БолгарияОнлайн
    Грузия — Болгария. Онлайн, прямая трансляция
    «Амур» обыграл «Сибирь» в гостевом матче чемпионата КХЛ

    «Сибирь» — «Амур»: счет матча 0:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Амур Сибирь
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» из Хабаровска одержал победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 2:0.

    Сергей Дубакин
    Сергей Дубакин

    Первая шайба была заброшена на 28-й минуте нападающим Сергеем Дубакиным, который вывел гостей вперед. В концовке встречи, на 56-й минуте, форвард Олег Ли удвоил преимущество хабаровчан, установив окончательный счет — 2:0.

    Чемпионат КХЛ
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Дубакин — 1 (бол., К. Ли, Талалуев), 27:43 — 0:1. О. Ли — 1 (Талалуев, К. Ли), 55:50 — 0:2Вратари: Доминге (Красоткин, 5:33, Доминге, 10:24, 59:12) — ДорожкоШтраф: 12 — 6Броски: 34 (11+14+9) — 47 (17+13+17)

    «Сибирь» в следующем матче сыграет против «Адмирала» 12 сентября, а «Амур» встретится с «Барысом» 9 сентября.

