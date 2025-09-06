«Металлург» смог обыграть «Ак Барс» в серии буллитов

В Магнитогорске местныйпринимал казанский. Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 4:3.

Открыл счет на 20-й минуте защитник «Металлурга» Алексей Маклюков, который вывел свою команду вперед. Спустя две минуты нападающий Егор Коробкин удвоил преимущество хозяев.

Вскоре форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко сократил отставание, а на 42-й минуте защитник Митчелл Миллер сравнял счет. На 45-й минуте Александр Петунин вновь вывел «Металлург» вперед, но через две минуты нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозеров восстановил равновесие, переведя игру в овертайм.

В дополнительное время команды не сумели определить победителя, и исход встречи решила серия буллитов, в которой сильнее оказались хозяева льда.