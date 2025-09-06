«Металлург» смог обыграть «Ак Барс» в серии буллитов

Алексей Маклюков Фото: globallookpress.com
Открыл счет на 20-й минуте защитник «Металлурга» Алексей Маклюков, который вывел свою команду вперед. Спустя две минуты нападающий Егор Коробкин удвоил преимущество хозяев.
Вскоре форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко сократил отставание, а на 42-й минуте защитник Митчелл Миллер сравнял счет. На 45-й минуте Александр Петунин вновь вывел «Металлург» вперед, но через две минуты нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозеров восстановил равновесие, переведя игру в овертайм.
В дополнительное время команды не сумели определить победителя, и исход встречи решила серия буллитов, в которой сильнее оказались хозяева льда.
Чемпионат КХЛ
«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Маклюков — 1 (Козлов, Силантьев), 19:35 — 1:0. Коробкин — 1 (Паливко, Джонсон), 21:49 — 2:0. Фисенко — 1 (мен., Бровкин), 25:23 — 2:1. Миллер — 1 (Фисенко, Кателевский), 41:04 — 2:2. Петунин — 1 (бол., Пресс, Михайлис), 44:09 — 3:2. Пустозеров — 1 (Жулин), 46:33 — 3:3Победный буллит ИсхаковВратари: Набоков — БиляловШтраф: 6 — 14Броски: 35 (12+10+9+4) — 30 (4+10+15+1)