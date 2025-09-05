21:45Словения — ШвецияОнлайн
    Словения — Швеция. Онлайн, прямая трансляция
    Вайсфельд: СКА выпадает из списка фаворитов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА ЦСКА Локомотив Авангард Динамо
    Российский функционер Леонид Вайсфельд высказался о фаворитах в нынешнем сезоне КХЛ.

    Игорь Ларионов — главный тренер СКА
    Игорь Ларионов — главный тренер СКА

    «Кого вижу фаворитами? Наверное, не буду оригинальным. ЦСКА, "Локомотив, 'Авангард', возможно, 'Динамо'… Разве что петербургский СКА из этого списка выпадает, да и 'Салават Юлаев' просел по известным причинам. А так никаких изменений.

    Почему выпадает СКА? Пока не очень понятно, куда они движутся, в чём их философия. Принимались странные, на мой взгляд, трансферные решения. Интересно, во что это выльется. Я не говорю, что в Питере делают что-то неправильно. Разумно допустить, что они знают, что делают. Им должно быть виднее", — приводит слова Вайсфельда "Российская газета".

    Теннис Бои Прочие