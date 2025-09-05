Никитин: На данном этапе ЦСКА не будет ничего радикально менять

Главный тренеррассказал о подготовке команды к новому сезону КХЛ.

«В Беларусь съездили отлично, спасибо руководству клуба, компании "Роснефть" и лично Игорю Ивановичу Сечину. Условия были шикарные. Всё прошло штатно, я ещё раз хочу подчеркнуть, что на данном этапе мы не собираемся ничего радикально менять. Продолжается точечная, скрупулёзная ежедневная работа. И она только началась», — приводят слова Никитина «Ведомости».

Напомним, что Никитин летом вернулся в ЦСКА после того, как привел к чемпионству ярославский «Локомотив».