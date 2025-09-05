ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Хартли: Очень редко получается, когда приглашают тренировать обладателя Кубка Гагарина

    Хоккей КХЛ Локомотив
    Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли назвал причины, по которым возглавил ярославский клуб.

    Боб Хартли
    Боб Хартли

    «Есть несколько причин. Одна из главных — трагедия 7 сентября, когда погиб один из моих самых лучших друзей Брэд Маккриммон . Он был в 24 часах от того, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, стать главным тренером, но все знают, что произошло. А вторая причина — очень редко получается, что приглашают тренировать обладателя Кубка Гагарина, победителя. Это отличная возможность, и я всегда уважал эту организацию, поэтому решение далось легко», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

    Канадский специалист сменил в должности главного тренера Игоря Никитина, который после победы в Кубке Гагарина расторг контракт с ярославской командой и возглавил ЦСКА. Ранее Хартли уже работал в КХЛ и выигрывал Кубок Гагарина с омским «Авангардом».

