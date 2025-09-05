Хартли: Очень редко получается, когда приглашают тренировать обладателя Кубка Гагарина

Главный тренерназвал причины, по которым возглавил ярославский клуб.

«Есть несколько причин. Одна из главных — трагедия 7 сентября, когда погиб один из моих самых лучших друзей Брэд Маккриммон . Он был в 24 часах от того, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, стать главным тренером, но все знают, что произошло. А вторая причина — очень редко получается, что приглашают тренировать обладателя Кубка Гагарина, победителя. Это отличная возможность, и я всегда уважал эту организацию, поэтому решение далось легко», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

Канадский специалист сменил в должности главного тренера Игоря Никитина, который после победы в Кубке Гагарина расторг контракт с ярославской командой и возглавил ЦСКА. Ранее Хартли уже работал в КХЛ и выигрывал Кубок Гагарина с омским «Авангардом».