Сопин — о Маклауде: Мы хотим закрыть этот вопрос как можно быстрее, он попросил время до субботы

Генеральный менеджерпрокомментировал ситуацию вокруг нападающего

«Мы хотим закрыть этот вопрос как можно быстрее. Но есть определенные обстоятельства. Маклауд у нас попросил время до субботы. Тогда определится его статус в НХЛ, что будет с дисквалифицированными ребятами. Так что мы ждем субботу, параллельно ведя переговоры с другими командами на предмет возможных обменов. Усилить позицию центра хотим как можно скорее, не откладывая тему на октябрь», — цитирует слова Сопина «Матч ТВ».

27‑летний Маклауд в прошлом сезоне выступал в «Авангарде», набрал 13 (3+10) очков в 19 матчах регулярного чемпионата и 8 (1+7) очков в девяти играх плей‑офф.