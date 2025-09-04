ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сопин — о Маклауде: Мы хотим закрыть этот вопрос как можно быстрее, он попросил время до субботы

    Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Майкла Маклауда.

    «Мы хотим закрыть этот вопрос как можно быстрее. Но есть определенные обстоятельства. Маклауд у нас попросил время до субботы. Тогда определится его статус в НХЛ, что будет с дисквалифицированными ребятами. Так что мы ждем субботу, параллельно ведя переговоры с другими командами на предмет возможных обменов. Усилить позицию центра хотим как можно скорее, не откладывая тему на октябрь», — цитирует слова Сопина «Матч ТВ».

    27‑летний Маклауд в прошлом сезоне выступал в «Авангарде», набрал 13 (3+10) очков в 19 матчах регулярного чемпионата и 8 (1+7) очков в девяти играх плей‑офф.

