В «Миннесоте» высказались о новом контракте с Капризовым

Владелец «Миннесоты»высказался о переговорах с российским форвардомпо поводу нового соглашения.

«Думаю, мы уже близки к сделке. Мне хочется верить, что когда Кирилл приедет и снова почувствует волнение и любовь к городу, мы будем двигаться в правильном направлении.

Это будет огромная сделка — вероятно, самая большая в истории НХЛ. Нет лучшего человека, лучшего хоккеиста или лучшего игрока, чем Кирилл. Думаю, у нас с ним получится интересный разговор. Я очень волнуюсь и с нетерпением жду этого разговора. Думаю, после этого мы быстро начнем действовать», — сказал Лейпольд в интервью The Athletic.

Ранее появлялась информация, что Капризов по новому контракту может получать 16 млн долларов за сезон.