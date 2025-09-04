ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    В «Миннесоте» высказались о новом контракте с Капризовым

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    Владелец «Миннесоты» Крэйг Лейпольд высказался о переговорах с российским форвардом Кириллом Капризовым по поводу нового соглашения.

    Кирилл Капризов
    Кирилл Капризов

    «Думаю, мы уже близки к сделке. Мне хочется верить, что когда Кирилл приедет и снова почувствует волнение и любовь к городу, мы будем двигаться в правильном направлении.

    Это будет огромная сделка — вероятно, самая большая в истории НХЛ. Нет лучшего человека, лучшего хоккеиста или лучшего игрока, чем Кирилл. Думаю, у нас с ним получится интересный разговор. Я очень волнуюсь и с нетерпением жду этого разговора. Думаю, после этого мы быстро начнем действовать», — сказал Лейпольд в интервью The Athletic.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Ранее появлялась информация, что Капризов по новому контракту может получать 16 млн долларов за сезон.

