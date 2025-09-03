Жарков: В плане игрового менталитета Гру и Хартли разные

Нападающийрассказал о разнице между главным тренером командыи наставником

«В каких-то моментах есть сходства — в плане требований, динамики тренировочного процесса. Но именно в плане игрового менталитета они разные. У Гру, я думаю, больше акцента на шайбу и на владении шайбой. У Хартли можно сыграть попроще, избавиться от шайбы, поменяться. А у Бена в этом плане наоборот.

Гру может пошутить, посмеяться, но на тренировках он говорит фразу: "Когда выходишь на лёд, начинается бизнес". Ты должен здесь выложиться на сто процентов и сделать свою работу. Ты можешь на хорошем настроении кататься, но делать всё правильно, четко и без ошибок. На следующий день после игры он может так же прийти и разнести раздевалку, утрированно говоря. Поорать, потребовать, спросить, почему так и так. Это нормально.

С кем тяжелее — с Гру или с Хартли? Я думаю, с Хартли потяжелее. У него больше разговоров тет-а-тет», — приводит слова Жаркова пресс-служба КХЛ.

Жарков выступал за «Авангард» в период с 2021 по 2023 год под руководством Боба Хартли и стал обладателем Кубка Гагарина-2022 в составе омской команды.

Сезон-2025/2026 начнетс я5 сентября в Ярославле матчем между «Локомотивом» и «Трактором».