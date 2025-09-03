1-й таймТорпедо — УфаОнлайн
    Вратарь «Уфы» Александр Беленов«Торпедо» — «Уфа». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:03
    • Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
    Вайсфельд назвал главных аутсайдеров предстоящего сезона КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Барыс
    Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд назвал команды, которые не попадут в плей-офф Кубка Гагарина-2026.

    Михаил Кравец — главный тренер «Барыса»
    Михаил Кравец — главный тренер «Барыса»

    «Кто не попадёт в плей-офф Кубка Гагарина в новом сезоне? Если честно, то единственные команды, которые приходят в голову — это "Сочи" на Западе и "Барыс" на Востоке. Хотя сейчас трудно что-то говорить. Насчёт "Барыса" нужно будет увидеть окончательный состав команды. Сейчас туда приедут иностранцы и, возможно, клуб будет сильным.

    Что касается остальных команд, которые могут не попасть в плей-офф, то здесь трудно сказать. Все коллективы достаточно равные», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».

    Сезон-2025/2026 начнется 5 сентября матчем между «Локомотивом» и «Трактором» в Ярославле.

