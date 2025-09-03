Вайсфельд назвал главных аутсайдеров предстоящего сезона КХЛ

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛназвал команды, которые не попадут в плей-офф Кубка Гагарина-2026.

«Кто не попадёт в плей-офф Кубка Гагарина в новом сезоне? Если честно, то единственные команды, которые приходят в голову — это "Сочи" на Западе и "Барыс" на Востоке. Хотя сейчас трудно что-то говорить. Насчёт "Барыса" нужно будет увидеть окончательный состав команды. Сейчас туда приедут иностранцы и, возможно, клуб будет сильным.

Что касается остальных команд, которые могут не попасть в плей-офф, то здесь трудно сказать. Все коллективы достаточно равные», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».

Сезон-2025/2026 начнется 5 сентября матчем между «Локомотивом» и «Трактором» в Ярославле.