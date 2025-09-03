Рой: Привилегия для всех нас — играть под руководством Никитина

Защитникподелился впечатлениями о совместной работе с главным тренером команды

«Для меня этот стиль знаком, в Северной Америке играют в подобный хоккей — агрессивный, системный. Все знают и видели, что такой хоккей приносит результат. Это отличная возможность и привилегия для всех нас — играть под его руководством», — цитирует слова Роя Sport24.

В прошлом сезоне канадец выступал за «Витязь», 60 встреч в регулярном чемпионате, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.

Никитин вернулся в ЦСКА спустя четыре года из ярославского «Локомотива», вместе с которым выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне.