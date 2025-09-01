ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Крикунов заявил, что «Сочи» нуждается в усилении состава

    Хоккей КХЛ Сочи
    Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов высказался о составе своей команды перед началом нового сезона КХЛ.

    Владимир Крикунов — главный тренер «Сочи»
    «Готов ли морально к старту сезона? Морально готов. Это уже 40-й чемпионат для меня. Я провёл больше всех официальных матчей. Поэтому это не проблема.

    Просто хоккей немного изменился, работа тоже стала другой. Ну и проблем в клубе хватает. Не столько игровых, сколько организационных. Вратарь нужен обязательно. И состав не мешало бы усилить», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

  • Каким КХЛ запомнит лето-2025: главные события межсезонья
  • Отставки, переходы, снятие с турнира
  • 29/08/2025

    • Напомним, что новый сезон КХЛ стартует 5-го сентября. В 1-м матче «Сочи» сыграет против «Спартака» 7-го числа.

    Рекомендуем букмекеров
    Все букмекеры
