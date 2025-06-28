Кошечкин объявил дату прощального матча

Прощальный матч экс-голкипера «Металлурга»состоится 26 июля в Магнитогорске на арене «Металлург».

«Василий Владимирович собирает друзей и болельщиков на праздник в честь своей великолепной карьеры — и зовет вас на это грандиозное событие!

Нас ждет насыщенная и яркая, как и карьера Василия Владимировича, программа: масштабная автограф‑сессия, поднятие стяга с номером 83 под своды арены "Металлург", игра с участием действующих звезд и легенд хоккея и многое другое. Будет круто! — говорится в сообщении на сайте магнитогорской команды.

Сейчас Кошечкину 42 года. Он играл в составе "Металлурга" в в сезоне‑2009/10, а затем с 2013 по 2023 год. Вместе с командой два раза завоевывал Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе сборной России становился чемпионом мира (2009) и Олимпийских игр (2018). Профессиональную карьеру вратарь завершил в 2023 году.