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    Кошечкин объявил дату прощального матча

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    Прощальный матч экс-голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина состоится 26 июля в Магнитогорске на арене «Металлург».

    Василий Кошечкин
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    Василий Кошечкин

    «Василий Владимирович собирает друзей и болельщиков на праздник в честь своей великолепной карьеры — и зовет вас на это грандиозное событие!

    Нас ждет насыщенная и яркая, как и карьера Василия Владимировича, программа: масштабная автограф‑сессия, поднятие стяга с номером 83 под своды арены "Металлург", игра с участием действующих звезд и легенд хоккея и многое другое. Будет круто! — говорится в сообщении на сайте магнитогорской команды.

    Сейчас Кошечкину 42 года. Он играл в составе "Металлурга" в в сезоне‑2009/10, а затем с 2013 по 2023 год. Вместе с командой два раза завоевывал Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе сборной России становился чемпионом мира (2009) и Олимпийских игр (2018). Профессиональную карьеру вратарь завершил в 2023 году.

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