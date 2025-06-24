Плющев — о снятии «Витязя»: Жаль, что теряем клубы

Экс-наставник сборной Россиипрокомментировал новость о снятии подмосковного «Витязя».

«Витязь» пытался соответствовать нормам лиги. Жаль, что мы теряем клубы. Никто не знает, кого мы приобретем в дальнейшем. Надо быть реалистом в этой ситуации. Есть реальные вещи, которые надо воспринимать«, — сказал Плющев "СЭ".

Сегодня, 24 июня, стало известно о том, что руководство "Витязя" приняло решение о снятии с предстоящего сезона КХЛ из-за финансовых причин.

Таким образом, в новом сезоне сыграют 22 команды. При этом "Лада" может быть переведена из Восточной в Западную конференцию.