Кудашов: Этот год Пакетт весь побитый играл, в конце уже просто не мог ходить по земле

Главный тренер московскоговысказался об игровых качествах нападающего команды

«Это человек, который выиграл Кубок Стэнли. Он профессионал до мозга костей, молчаливый лидер в команде, который своим примером показывает как надо и что надо, который умеет терпеть боль, травмы, который год назад играл со сломанной ногой. Этот год весь побитый играл, в конце уже просто не мог ходить по земле.

Когда я сказал, что Пакетт не играет по спортивным причинам, потому что, если я скажу, какие у него травмы, игроки "Трактора" начнут с двойной силой дубасить его», — сказал Кудашов «Скользкому льду».

В прошедшем сезоне КХЛ Пакетт провел за «Динамо» М 79 матчей, забросил 19 шайб и сделал 25 голевых передач.