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    Кудашов: Этот год Пакетт весь побитый играл, в конце уже просто не мог ходить по земле

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об игровых качествах нападающего команды Седрика Пакетта.

    Седрик Пакетт — нападающий «Динамо» М
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    Седрик Пакетт — нападающий «Динамо» М

    «Это человек, который выиграл Кубок Стэнли. Он профессионал до мозга костей, молчаливый лидер в команде, который своим примером показывает как надо и что надо, который умеет терпеть боль, травмы, который год назад играл со сломанной ногой. Этот год весь побитый играл, в конце уже просто не мог ходить по земле.

    Когда я сказал, что Пакетт не играет по спортивным причинам, потому что, если я скажу, какие у него травмы, игроки "Трактора" начнут с двойной силой дубасить его», — сказал Кудашов «Скользкому льду».

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    • В прошедшем сезоне КХЛ Пакетт провел за «Динамо» М 79 матчей, забросил 19 шайб и сделал 25 голевых передач.

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