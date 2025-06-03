«Чемпионат»: Владимир Ткачев перейдет в «Сибирь»

Бывший капитанпродолжить карьеру в, сообщает «Чемпионат»

Нападающий находится в статусе свободного агента после истечения контракта с челябинским клубом 31 мая 2025 года.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий сыграл 67 матчей в регулярке, где записал на свой счет 12 голов и отдал 13 результативных передач с показателем полезности «-14». В розыгрыше Кубка Гагарина Ткачев провел 21 встречу, в которых набрал 10 (3+7) очков.

Ткачев является обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона-2017/2018 в составе «Ак Барса». Также форвард является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года и бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.

Ткачев играл в «Тракторе» с 2021 года, а в сезоне-2024/2025 был капитаном челябинцев. Вместе с «черно-белыми», форвард стал финалистом Кубка Гагарина-2025.