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    «Чемпионат»: Владимир Ткачев перейдет в «Сибирь»

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    Бывший капитан «Трактора» Владимир Ткачев продолжить карьеру в «Сибири», сообщает «Чемпионат».

    Владимир Ткачев
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    Владимир Ткачев

    Нападающий находится в статусе свободного агента после истечения контракта с челябинским клубом 31 мая 2025 года.

    В минувшем сезоне 31-летний нападающий сыграл 67 матчей в регулярке, где записал на свой счет 12 голов и отдал 13 результативных передач с показателем полезности «-14». В розыгрыше Кубка Гагарина Ткачев провел 21 встречу, в которых набрал 10 (3+7) очков.

    Ткачев является обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона-2017/2018 в составе «Ак Барса». Также форвард является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года и бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.

    Ткачев играл в «Тракторе» с 2021 года, а в сезоне-2024/2025 был капитаном челябинцев. Вместе с «черно-белыми», форвард стал финалистом Кубка Гагарина-2025.

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