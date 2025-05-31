«Северсталь» заключила новые контракты с Давыдовым и Ершовым

продлила контракты с двумя защитниками —

Срок действия обоих соглашений составляет два года, сообщает пресс-служба клуба. 22-летний Тимофей Давыдов провёл второй сезон в составе череповецкого клуба. В минувшем чемпионате КХЛ он набрал 12 (1+11) очков в 59 играх.

Иван Ершов дебютировал в КХЛ в прошлом регулярном чемпионате. 20-летний защитник сыграл за «Северсталь» 25 матчей, не набрав ни одного очка.

Напомним, что «Северсталь» завершила текущий сезон поражением в первом раунде плей-офф от «Спартака» в серии из пяти матчей со счетом 1:4.

В регулярном сезоне череповецкий клуб занял шестое место, набрав 83 очка после 68 встреч.