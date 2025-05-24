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    НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и сравнял счет в серии

    «Даллас» — «Эдмонтон»: счет матча 0:3, обзор голов

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    «Эдмонтон» победил «Даллас» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 3:0.

    «Даллас»
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    «Даллас»

    Счет в серии стал равный — 1-1.

    У победителей голы забили Райан Нюджент-Хопкинс, Коннор Браун и Бретт Кулак.

    Третий матч в серии состоится 25 мая и начнется в 22:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Второй матч
    «Даллас» — «Эдмонтон» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
    Голы: Нюджент-Хопкинс — 5 (бол., Бушар, Драйзайтль), 5:51 — 0:1. Кулак — 1 (Макдэвид, Бушар), 35:23 — 0:2. К. Браун — 5 (Нюджент-Хопкинс, Уолман), 36:36 — 0:3Вратари: Эттингер — С. СкиннерШтраф: 12 — 6Броски: 24 (11+5+8) — 25 (10+13+2)

    «Даллас» — «Эдмонтон» — 0:3

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