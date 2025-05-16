Последний матч команд между собой: Швеция — Словения 5:0. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швеция» — «Словения». Коэффициент ставки —
1.81.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Швеция:
- Ничья:
- Словения:
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