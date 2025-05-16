Дания разгромила Венгрию на ЧМ-2025

Сборнаяодержала волевую разгромную победу над командойв матче группового этапа ЧМ-2025 — 8:2.

Венгрия открыла счет в матче и к 7-й минуте встречи вела 2:0 — шайбы забросили Питер Винце на 1-й минуте и Андраш Михалик 6-ю минутами позднее.

Далее в матче забрасывали исключительно датчане. Главным героем встречи стал Миккель Огорд, оформивший хет-трик в матче. Нападающий шведского «Шелелфтео» отличился на 14-й, 44-й и 50-й минутах.

Дубль на счету Маркуса Лауридсена (28' и 53'), еще по шайбе в составе датской команды забросили Йеспер Йенсен (35'), Патрик Рассел (35') и Матиас Бау Хансен (49').

Чемпионат мира. Группа B Венгрия — Дания — 2:8 (2:1, 0:3, 0:4) Голы Винце — 2 (бол., Хари, Нильссон), 0:33 — 1:0. Михали — 1 (Сабо, Ортенски), 6:23 — 2:0. Огорд — 2 (бол., Олесен, М. Лауридсен), 13:22 — 2:1. М. Лауридсен — 1, 27:37 — 2:2. Й.Б. Йенсен — 1 (Бау-Хансен, Бруггиссер), 34:23 — 2:3. Русселль — 1 (Олесен, Лассен), 34:49 — 2:4. Огорд — 3 (Мелгор, Бликфельд), 43:41 — 2:5. Бау-Хансен — 1 (Труэ), 48:45 — 2:6. Огорд — 4 (Мелгор, Бликфельд), 49:13 — 2:7. М. Лауридсен — 2 (бол., Мелгор, Н. Йенсен), 52:53 — 2:8Вратари Балиж — Дам (Дихов, 6:23)Штраф 12 — 8Броски 12 (5+3+4) — 41 (12+16+13)

Дания одержала вторую победу подряд и занимает 5-е место с 6 очками в группе B, Венгрия (3) — шестая.