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    Дания разгромила Венгрию на ЧМ-2025

    Венгрия — Дания: счет матча 2:8, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Дании
    Сборная Дании одержала волевую разгромную победу над командой Венгрии в матче группового этапа ЧМ-2025 — 8:2.

    Сборная Дании по хоккею
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    Сборная Дании по хоккею

    Венгрия открыла счет в матче и к 7-й минуте встречи вела 2:0 — шайбы забросили Питер Винце на 1-й минуте и Андраш Михалик 6-ю минутами позднее.

    Далее в матче забрасывали исключительно датчане. Главным героем встречи стал Миккель Огорд, оформивший хет-трик в матче. Нападающий шведского «Шелелфтео» отличился на 14-й, 44-й и 50-й минутах.

    Дубль на счету Маркуса Лауридсена (28' и 53'), еще по шайбе в составе датской команды забросили Йеспер Йенсен (35'), Патрик Рассел (35') и Матиас Бау Хансен (49').

    Чемпионат мира. Группа B
    Венгрия — Дания — 2:8 (2:1, 0:3, 0:4)
    Голы Винце — 2 (бол., Хари, Нильссон), 0:33 — 1:0. Михали — 1 (Сабо, Ортенски), 6:23 — 2:0. Огорд — 2 (бол., Олесен, М. Лауридсен), 13:22 — 2:1. М. Лауридсен — 1, 27:37 — 2:2. Й.Б. Йенсен — 1 (Бау-Хансен, Бруггиссер), 34:23 — 2:3. Русселль — 1 (Олесен, Лассен), 34:49 — 2:4. Огорд — 3 (Мелгор, Бликфельд), 43:41 — 2:5. Бау-Хансен — 1 (Труэ), 48:45 — 2:6. Огорд — 4 (Мелгор, Бликфельд), 49:13 — 2:7. М. Лауридсен — 2 (бол., Мелгор, Н. Йенсен), 52:53 — 2:8Вратари Балиж — Дам (Дихов, 6:23)Штраф 12 — 8Броски 12 (5+3+4) — 41 (12+16+13)

    Дания одержала вторую победу подряд и занимает 5-е место с 6 очками в группе B, Венгрия (3) — шестая.

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