ОконченПари НН — Крылья Советов 5:2Онлайн
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    «Крылья Советов»«Пари НН» — «Крылья Советов» 5:2. Онлайн, прямая трансляция
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    ЧМ-2025. Группа A 2024/25. Финляндия — Швеция: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Финляндии Сборная Швеции
    В 21:20 12.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Финляндия — Швеция в группе A чемпионата мира по хоккею-2025.

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    Последний матч команд между собой: Швеция — Финляндия 6:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Финляндия — Швеция с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 0:4.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 0:4.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Финляндия:
    • Ничья:
    • Швеция:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Швеция.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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