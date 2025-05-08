Официально: Кенневилль стал новым главным тренером «Анахайма»

Канадецвозглавил, сообщает пресс-служба американского клуба НХЛ.

«Сегодня великий день для "Анахайм Дакс". Джоэл — один из лучших тренеров в истории НХЛ. Мы считаем, что это важный шаг вперед в нашем процессе становления как команды-претендента на плей-офф», — заявил генеральный менеджер клуба Пэт Вербик.

Ранее Кенневилль работал в «Сент-Луисе», «Колорадо», «Чикаго» и «Флориде». Вместе с «Чикаго», 66-летний специалист трижды выиграл Кубок Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах.

Для наставника эта должность станет первой после отстранения из-за ситуации в «Чикаго» в 2010-м году, связанная с актом насилия со стороны члена тренерского штаба Кенневилля над Кайлом Бичем.

В составе «Анахайма» играет российский защитник Павел Минтюков.