22:00Манчестер Юнайтед — АтлетикОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Расмус Хейлунн«Манчестер Юнайтед» — «Атлетик». Онлайн
    Все новости спорта

    Официально: Кенневилль стал новым главным тренером «Анахайма»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Анахайм Дакс
    Канадец Джоэль Кенневилль возглавил «Анахайм», сообщает пресс-служба американского клуба НХЛ.

    Джоэль Кенневилль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джоэль Кенневилль

    «Сегодня великий день для "Анахайм Дакс". Джоэл — один из лучших тренеров в истории НХЛ. Мы считаем, что это важный шаг вперед в нашем процессе становления как команды-претендента на плей-офф», — заявил генеральный менеджер клуба Пэт Вербик.

    Ранее Кенневилль работал в «Сент-Луисе», «Колорадо», «Чикаго» и «Флориде». Вместе с «Чикаго», 66-летний специалист трижды выиграл Кубок Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах.

    Для наставника эта должность станет первой после отстранения из-за ситуации в «Чикаго» в 2010-м году, связанная с актом насилия со стороны члена тренерского штаба Кенневилля над Кайлом Бичем.

    В составе «Анахайма» играет российский защитник Павел Минтюков.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шокирует ли «Атлетик» «МЮ» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Будет ли новая сенсация от «Будё-Глимта» в Лиге Европы?
  • «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Челси» сыграет в финале Лиги конференций?
  • «Челси» — «Юргорден». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.80
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Фиорентина — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дания — США
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 17:20
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие