НХЛ. «Вашингтон» уступил «Каролине», «Эдмонтон» в гостях одолел «Вегас»

в овертайме победилав первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1 ОТ.

В начале второго периода форвард «Кэпиталз» Алексей Протас открыл счет. В середине третьей двадцатиминутки «Харрикейнз» отыгрались — отличился Логан Стэнковен. Победная шайба на счету Джейкоба Слэвина.

Второй матч состоится в ночь с 8 на 9 мая. Начало игры — в 02:00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч «Вашингтон» — «Каролина» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Протас — 1 (Духайм, Карлсон), 23:53 — 1:0. Стэнковен — 3 (Котканиеми), 49:42 — 1:1. Дж. Слэвин — 2, 63:06 — 1:2Вратари: Томпсон — АндерсенШтраф: 6 — 4Броски: 14 (5+6+3+0) — 33 (12+8+11+2)

«Вашингтон» — «Каролина» — 1:2 ОТ

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Эдмонтон» в гостях одолел «Вегас» в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 4:2.

По два очка набрали лидеры «Ойлерз» Леон Драйзайтль (1+1), Коннор Макдэвид (0+2) и Эван Бушар (0+2). Еще по одной шайбе забросили Кори Перри, Зак Хайман и Коннор Браун. У хозяев дубль оформил Марк Стоун.

«Эдмонтон» повел в серии — 1-0. Следующий матч начнется в Лас-Вегасе 9 мая в 04:30 мск.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч «Вегас» — «Эдмонтон» — 2:4 (2:1, 0:0, 0:3) Голы: Стоун — 3 (бол., Карлссон, Теодор), 2:13 — 1:0. Стоун — 4 (Айкел), 9:03 — 2:0. Перри — 3 (Макдэвид, Драйзайтль), 16:26 — 2:1. Драйзайтль — 4 (Бушар, Макдэвид), 40:57 — 2:2. Хаймэн — 3 (Кейн, Нюджент-Хопкинс), 56:58 — 2:3. К. Браун — 4 (Бушар), 58:14 — 2:4Вратари: Хилл (58:32) — ПикарШтраф: 4 — 6Броски: 17 (10+1+6) — 28 (10+12+6)