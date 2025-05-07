Коньков: Козлов один из немногих молодых тренеров, которые могут показать результат в ближайшие годы

Бывший нападающийвысказался о тренерских способностях наставника

«Козлову в первую очередь удалось создать боеспособный коллектив и настроить ребят таким образом, что команда стала способна бороться за победы.

В этом и заключается работа тренера, если ты улучшаешь игру команды и результат с каждым годом, ты растешь как специалист. И Козлов один из немногих молодых тренеров, которые могут показать результат в ближайшие годы», — заявил «Матч ТВ» Коньков.

Напомним, что «Салават Юлаев» вылетел в полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» со счетом в серии 1:4.