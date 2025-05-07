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    Коньков: Козлов один из немногих молодых тренеров, которые могут показать результат в ближайшие годы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Бывший нападающий «Локомотива» Сергей Коньков высказался о тренерских способностях наставника «Салавата Юлаева» Виктора Козлова.

    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
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    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»

    «Козлову в первую очередь удалось создать боеспособный коллектив и настроить ребят таким образом, что команда стала способна бороться за победы.

    В этом и заключается работа тренера, если ты улучшаешь игру команды и результат с каждым годом, ты растешь как специалист. И Козлов один из немногих молодых тренеров, которые могут показать результат в ближайшие годы», — заявил «Матч ТВ» Коньков.

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