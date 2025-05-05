Капризов хочет продлить контракт с «Миннесотой»

Российский форвардвысказался о желании продлить соглашение с клубом НХЛ

Текущий контракт российского нападающего завершается по окончании сезона-2025/26.

«Это работа моего агента, посмотрим. Мне все здесь нравится, все должно быть хорошо», — приводит слова Капризова сайт «Миннесоты».

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В регулярных чемпионатах НХЛ Капризов провел 319 матчей, в которых набрал 386 очков (185 голов и 201 передача).

Капризов является рекордсменом «Миннесоты» по голам за один сезон (47) и первым игроком команды, которому за один регулярный чемпионат удалось преодолеть отметку в 100 результативных баллов (108).