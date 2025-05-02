Ожиганов: Надо заслужить, чтобы нам тоже повезло

Капитанпрокомментировал поражение своей команды отв 3-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина (2:3 2ОТ).

«Не забили на один гол больше. Мало кто скажет, что мы сделали что‑то не так. Хоккей — это игра ошибок. Мы допустили на одну больше. Все мы не без греха.

Отыграемся ли мы с 0–3? Мы уверены в себе были всегда и на лед выходили с уверенностью. Наша задача одна — выиграть следующий матч. Не в той ситуации, чтобы наперед заглядывать.

"Трактору" шайбы даются легче? Отскоки нас подводят. Скрывать не буду. Но надо заслужить, чтобы нам тоже повезло», — передает слова Ожиганова корреспондент «Матч ТВ»

Следующий матч между командами пройдет 4 мая в Москве. Счет в серии — 3:0 в пользу «Трактора»