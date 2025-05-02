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    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Онлайн, прямая трансляция
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    Ожиганов: Надо заслужить, чтобы нам тоже повезло

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    Капитан «Динамо» Игорь Ожиганов прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» в 3-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина (2:3 2ОТ).

    Игорь Ожиганов
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    Игорь Ожиганов

    «Не забили на один гол больше. Мало кто скажет, что мы сделали что‑то не так. Хоккей — это игра ошибок. Мы допустили на одну больше. Все мы не без греха.

    Отыграемся ли мы с 0–3? Мы уверены в себе были всегда и на лед выходили с уверенностью. Наша задача одна — выиграть следующий матч. Не в той ситуации, чтобы наперед заглядывать.

    "Трактору" шайбы даются легче? Отскоки нас подводят. Скрывать не буду. Но надо заслужить, чтобы нам тоже повезло», — передает слова Ожиганова корреспондент «Матч ТВ»

    Следующий матч между командами пройдет 4 мая в Москве. Счет в серии — 3:0 в пользу «Трактора»

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