«Авангард» обыграл «Локомотив» и сократил отставание в серии плей-офф

одолел(3:2) в 5-м матче второго раунда плей-офф КХЛ.

В составе омичей голы записали на свой счет Игорь Мартынов, Дамир Шарипзянов и Евгений Кулик.

У «Локомотива» отличились Максим Берёзкин и Рушан Рафиков.

Кубок Гагарина. 1/4 финала «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0) Голы: Мартынов — 1 (Грант, Гуляев), 9:35 — 0:1. Шарипзянов — 2 (бол., Окулов, Ткачев), 25:47 — 0:2. Березкин — 5 (Каюмов, Береглазов), 35:30 — 1:2. Кулик — 1 (Коледов, Якупов), 37:32 — 1:3. Рафиков — 1 (Радулов), 38:31 — 2:3Вратари: Исаев (58:01) — СеребряковБроски: 34 (10+11+13) — 24 (10+11+3)Штраф: 6 — 8

После этого матча «Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом» до минимума — 2:3. Следующая игра между этими командами состоится 21-го апреля в Омске.