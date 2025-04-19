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    «Авангард» обыграл «Локомотив» и сократил отставание в серии плей-офф

    «Локомотив» — «Авангард»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    «Авангард» одолел «Локомотив» (3:2) в 5-м матче второго раунда плей-офф КХЛ.

    Владимир Ткачев — нападающий «Авангарда»
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    Владимир Ткачев — нападающий «Авангарда»

    В составе омичей голы записали на свой счет Игорь Мартынов, Дамир Шарипзянов и Евгений Кулик.

    У «Локомотива» отличились Максим Берёзкин и Рушан Рафиков.

    Кубок Гагарина. 1/4 финала
    «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
    Голы: Мартынов — 1 (Грант, Гуляев), 9:35 — 0:1. Шарипзянов — 2 (бол., Окулов, Ткачев), 25:47 — 0:2. Березкин — 5 (Каюмов, Береглазов), 35:30 — 1:2. Кулик — 1 (Коледов, Якупов), 37:32 — 1:3. Рафиков — 1 (Радулов), 38:31 — 2:3Вратари: Исаев (58:01) — СеребряковБроски: 34 (10+11+13) — 24 (10+11+3)Штраф: 6 — 8

    После этого матча «Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом» до минимума — 2:3. Следующая игра между этими командами состоится 21-го апреля в Омске.

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