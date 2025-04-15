Жамнов: Наш болельщик — шестой полевой игрок

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против(4:2).

«Задание на третий период? Мы попросили не делать ничего лишнего, сыграть по заданию. Мы остались в пять защитников. Поэтому попросили всех отрабатывать в оборону.

Особо концентрируемся на легионеров "Салавата"? Конечно, есть концентрация, когда эти игроки с шайбой. Стараемся надежнее играть в обороне. Конкретный план против них был.

Легче ли играть дома? Ребята вышли заряженными. Наш болельщик — шестой полевой игрок. Большое им спасибо. Играть на выезде тяжелее, конечно», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

Следующий матч между командами пройдет 17 апреля в Москве. Счет в серии — 2:1 в пользу «красно-белых».