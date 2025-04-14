Николишин раскритиковал игровую форму Самонова

Чемпион мира и бывший тренер клубов КХЛподелился мнением по поводу игры основного вратаря

«Это внутренняя кухня, но главный тренер команды Виктор Козлов не раз говорил, что Самонов для них является первым вратарем. Вот как раз это для них может сыграть злую шутку, потому что Самонов уже не первый плей‑офф показывает не безупречную игру», — сказал Николишин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, 29-летний вратарь сыграл во всех встречах плей-офф, в которых отразил 90.82% бросков при коэффиценте надежности 2.22 и отыграл один матч «на ноль».

Ближайший матч команды Виктора Козлова против столичного «Спартака» пройдет 15 апреля в Москве. Счет в серии — 1:1.