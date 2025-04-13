НХЛ. «Миннесота» победила «Ванкувер», «Виннипег» по буллитам дожал «Чикаго»

За океаном прошли 5 матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Каролина» — «Рейнджерс» — 7:3

Артемий Панарин сделал два ассиста, Петр Кочетков отразил 29 бросков, а Игорь Шестеркин — 21.

«Каролина» с 99 очками идет на третьем месте в Восточной конференции, «Рейнджерс» (81) — 11-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Рейнджерс» — 7:3 (2:0, 2:1, 3:2) Голы: Чатфилд — 7 (Орлов, Джарвис), 9:02 — 1:0. Джарвис — 32 (Ахо, Блэйк), 17:46 — 2:0. Блэйк — 17 (Джарвис, Ахо), 22:02 — 3:0. Янковски — 12 (Каррье, Джост), 32:59 — 4:0. Куилль — 21 (Д. Миллер), 39:43 — 4:1. Стаал — 13, 43:45 — 5:1. Д. Миллер — 21 (бол., Трочек, Панарин), 46:07 — 5:2. Фокс — 10 (Панарин, Трочек), 49:02 — 5:3. Мартинук — 15 (п.в., Стаал), 56:27 — 6:3. Стэнковен — 14 (п.в., Дж. Слэвин), 57:59 — 7:3Вратари: Кочетков — Шестеркин (56:12 — 56:27, 56:37 — 57:59)Штраф: 6 — 4Броски: 28 (7+13+8) — 31 (5+9+17)Наши: Орлов (22.25/0/+2), Свечников (16.30/0/0) — Панарин (22.16/3/-3)

Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Рейнджерс | 12.04.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 5:4

Андрей Кузьменко сделал две результативные передачи, Валерий Ничушкин оформил гол+пас.

«Лос-Анджелес» (101) занимает четвертое место в Западной конференции, «Колорадо» (100) — пятый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 5:4 (2:1, 2:1, 1:2) Голы: Байфилд — 22 (Кузьменко, Лафферье), 4:03 — 1:0. Фиала — 33 (бол., Кузьменко, Байфилд), 7:14 — 2:0. Нельсон — 25 (бол., Койл, Нечас), 10:39 — 2:1. Ничушкин — 21 (Лехконен, Жирар), 22:13 — 2:2. Лафферье — 18 (Кларк, Байфилд), 30:57 — 3:2. Копитар — 21 (Кемпе, Андерсон), 36:02 — 4:2. Малински — 5 (Ничушкин), 49:18 — 4:3. Фиала — 34 (Лафферье), 52:11 — 5:3. Нельсон — 26, 57:20 — 5:4Вратари: Кемпер — Блэквуд (57:03 — 57:20, 58:12)Штраф: 6 — 8Броски: 32 (6+16+10) — 26 (5+11+10)Наши: Гавриков (25.42/2/0), Кузьменко (20.30/0/+2) — Ничушкин (18.06/1/+2)

Лос-Анджелес Кингз — Колорадо Эвеланш | 12.04.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Флорида» — «Баффало» — 3:2 Б

«Флорида» с 98 очками идет на пятой строчке в Восточной конференции, «Баффало» (77) — 14-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Баффало» — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Далин — 17 (бол., Зукер, Петерка), 19:41 — 0:1. Верхэге — 19 (Джонс, Родригес), 25:00 — 1:1. Пулюярви — 4 (Балинскис, Верхэге), 34:47 — 2:1. Петерка — 27 (бол., Далин, Так), 52:18 — 2:2Победный буллит: ЛунделлВратари: Ванечек — ЛуукконенШтраф: 17 — 17Броски: 34 (9+15+8+2) — 28 (7+11+7+3)

Флорида Пантерз — Баффало Сейбрз | 13.04.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Торонто» — «Монреаль» — 1:0 ОТ

«Торонто» (102) — второй в Восточной конференции, «Монреаль» (88) — восьмой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Монреаль» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Гол: Марнер — 26 (В. Нюландер, Таварес), 60:36 — 1:0Вратари: Столарц — ДобешШтраф: 11 — 15Броски: 35 (10+11+13+1) — 15 (2+5+8+0)

Торонто Мейпл Лифс — Монреаль Канадиенс | 13.04.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Чикаго» — «Виннипег» — 4:5 Б

«Виннипег» имеет в своем активе 114 очков и занимает первое место в Западной конференции, «Чикаго» (57) — 15-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Виннипег» — 4:5 Б (2:0, 0:2, 2:2, 0:0, 0:1) Голы: Фолиньо — 15 (мен.), 10:40 — 1:0. Бедард — 21 (бол., Ринцель, Назар), 13:21 — 2:0. Нидеррайтер — 17 (бол., Самберг, Пионк), 31:15 — 2:1. Коннор — 41 (Иафалло), 36:03 — 2:2. Моррисси — 13 (Наместников, Перфетти), 42:08 — 2:3. Донато — 31 (Бедард, Власик), 50:53 — 3:3. Назар — 10 (Бертуцци, Левшунов), 54:05 — 4:3. Моррисси — 14 (Демело, Коннор), 56:13 — 4:4Победный буллит: ПерфеттиВратари: Найт — ХеллибакШтраф: 4 — 4Броски: 32 (4+13+14+1) — 41 (8+13+14+6)Наши: Михеев (19.11/2/0) — Наместников (18.14/2/-1)

Чикаго Блэкхокс — Виннипег Джетс | 13.04.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Даллас» — «Юта» — 3:5

Михаил Сергачев в этой игре смог оформить ассист.

«Даллас» со 106 очками занимает второе место в Западной конференции. «Юта» (87 баллов) — на 11-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Юта» — 3:5 (1:1, 2:3, 0:1) Голы: Джонстон — 32 (бол., Хинтц, Рантанен), 2:48 — 1:0. Хэйтон — 20 (бол., Сергачев, Гюнтер), 8:11 — 1:1. Смит — 1 (мен., Блэкуэлл, Стил), 20:32 — 2:1. Дурзи — 4 (бол., Кули, Макбэйн), 21:21 — 2:2. Кули — 24 (Мяяття), 27:04 — 2:3. Доан — 7 (бол., Макбэйн, Кули), 38:06 — 2:4. Робертсон — 35 (Дамба, Рантанен), 38:53 — 3:4. Шмальц — 19 (бол., Хэйтон, Гюнтер), 45:32 — 3:5Вратари: Десмит (58:25 — 59:22) — ВеймелкаШтраф: 8 — 8Броски: 24 (10+7+7) — 34 (11+12+11)Наши: Дадонов (15.42/0/0), Любушкин (18.15/0/-1) — Сергачев (21.58/2/-1)

Даллас Старз — Юта | 13.04.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Вегас» — «Нэшвилл» — 5:3

Иван Барбашев смог отметиться голом в этой игре.

«Вегас» имеет в своем активе 107 очков и занимает второе место в Западной конференции. «Нэшвилл» (66) — 14-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Нэшвилл» — 5:3 (0:1, 3:0, 2:2) Голы: Истерли — 3 (Евангелиста, Бантинг), 8:11 — 0:1. Хауден — 23 (Макнэбб, Пирсон), 24:02 — 1:1. Руа — 14 (Колесар, Теодор), 25:36 — 2:1. Хольц — 4 (бол., Карлссон, Смит), 31:09 — 3:1. Маршессо — 21 (Л`Еро, Бэррон), 41:02 — 3:2. Дель Гайзо — 2 (Энглунд, Евангелиста), 44:58 — 3:3. Хэнифин — 10 (Уайтклауд, Смит), 58:05 — 4:3. Барбашев — 23 (Руа, Хауден), 59:58 — 5:3Вратари: Хилл — Аннунен (58:39 — 59:58)Штраф: 2 — 6Броски: 30 (15+7+8) — 17 (5+5+7)Наши: Барбашев (18.37/2/+2), Дорофеев (17.52/4/-1) — Свечков (12.05/0/-1)

Вегас Голден Найтс — Нэшвилл Предаторз | 13.04.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Ванкувер» — «Миннесота» — 2:3 ОТ

Кирилл Капризов отметился ассистом, который помог его команде победить.

«Миннесота» с 95 очками занимает седьмое месте в Западной конференции. «Ванкувер» (88) — десятый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Миннесота» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1) Голы: М. Петтерссон — 4 (Карлссон, Блюгерс), 3:11 — 1:0. Дебраск — 27 (бол., Хегландер, Хьюз), 33:08 — 2:0. Фэйбер — 10, 40:22 — 2:1. Фолиньо — 14 (Хартман, Бразо), 53:14 — 2:2. Зуккарелло — 19 (Капризов, Фэйбер), 62:47 — 2:3Вратари: Ланкинен — ГуставссонШтраф: 11 — 21Броски: 14 (6+4+4+0) — 33 (12+7+13+1)Наши: — — Капризов (26.09/4/+2), Тренин (6.03/2/-1)

Ванкувер Кэнакс — Миннесота Уайлд | 13.04.2025 | Регулярный чемпионат | Обзор матча

«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 4:3 Б

Сент-Луис« с 94 очками занимает восьмое место в Западной конференции, "Сиэтл" (76) — 13-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Сент-Луис» — 4:3 Б (0:0, 1:0, 2:3, 0:0, 1:0) Голы: Шварц — 25 (Эберле), 23:44 — 1:0. Факса — 5 (Уокер, Ледди), 41:06 — 1:1. Эйссимонт — 9 (Картье), 46:44 — 2:1. Парэйко — 16 (Томас, Кайру), 47:21 — 2:2. Ледди — 2 (Болдюк, Джозеф), 47:34 — 2:3. Райт — 19 (Олексяк, Картье), 49:53 — 3:3Победный буллит: СтивенсонВратари: Грубауэр — БиннингтонШтраф: 2 — 4Броски: 17 (5+5+5+2) — 23 (3+9+11+0)Наши: — — Бучневич (19.55/0/0), Торопченко (10.27/1/-2)