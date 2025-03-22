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    Козлов: Установку играть на Ливо не давали, но ребята постоянно искали его

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Барыс
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о матче против «Барыса» (4:1).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Важная победа, хотелось закончить как можно выше в турнирной таблице. Непростой матч, хозяева вышли мотивированными, играли дерзко. Нам приходилось обороняться, Самонов и Вязовой делали важные сейвы. Все ребята и все в организации рады за Джоша Ливо, который побил рекорд Сергея Мозякина.

    Ливо? Установку не давали, но ребята знали важность этого матча для него, так что все ребята постоянно смотрели его и искали. Думаю, волнение в связи с рекордом присутствовало, это нормально. И Ливо молодец, и здорово, что ребята вышли все поздравить на лёд», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

    По итогам регулярного чемпионата «Салават Юлаев» занял 2-е место на Востоке с 93 очками в активе. «Барыс» расположился на последней 12-й позиции (35).

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