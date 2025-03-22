Козлов: Установку играть на Ливо не давали, но ребята постоянно искали его

Главный тренервысказался о матче против(4:1).

«Важная победа, хотелось закончить как можно выше в турнирной таблице. Непростой матч, хозяева вышли мотивированными, играли дерзко. Нам приходилось обороняться, Самонов и Вязовой делали важные сейвы. Все ребята и все в организации рады за Джоша Ливо, который побил рекорд Сергея Мозякина.

Ливо? Установку не давали, но ребята знали важность этого матча для него, так что все ребята постоянно смотрели его и искали. Думаю, волнение в связи с рекордом присутствовало, это нормально. И Ливо молодец, и здорово, что ребята вышли все поздравить на лёд», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

По итогам регулярного чемпионата «Салават Юлаев» занял 2-е место на Востоке с 93 очками в активе. «Барыс» расположился на последней 12-й позиции (35).