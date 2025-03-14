НХЛ рассмотрит возможность увеличения регулярки до 84 игр с сезона-2026/2027

Руководство Национальной хоккейной лиги хочет, начиная с сезона-2026/2027, сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в статье на сайте The Athletic.

«Расписание НХЛ может стать действительно интересным после нового коллективного соглашения. Во время переговоров о соглашении может быть рассмотрен вопрос об увеличении игр в регулярном сезоне до 84 встреч. Одна из новых идей, которая обсуждается, — начать регулярный сезон раньше — где-то в конце сентября — и закончить Кубок Стэнли примерно в то же время, как сейчас, — в конце июня.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Если это произойдет, то увеличатся и сроки проведения сезона, причем, будут учтены перерывы каждые два сезона для Олимпиад и Кубков мира.