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    «Локомотив» победил «Спартак» в матче с 9 голами

    «Локомотив» — «Спартак»: счет матча 5:4, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» взял верх над московским ЦСКА со счетом 5:4.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    За победителей шайбы забросили Максим Шалунов, Степан Никулин, Никита Черепанов, Даниил Бут и Александр Полунин. В составе москвичей отличились Герман Рубцов (дважды), Александр Пашин и Андрей Локтионов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» — 5:4 (4:1, 1:1, 0:2)
    Голы: Шалунов — 15 (Каюмов, Березкин), 3:13 — 1:0. Никулин — 8 (Радулов, Иванов), 10:26 — 2:0. Рубцов — 10 (Пашин, Королев), 11:42 — 2:1. Черепанов — 2 (Шалунов, Каюмов), 12:03 — 3:1. Бут — 9 (Елесин, Паник), 13:22 — 4:1. Пашин — 8 (Рубцов, Галимов), 21:56 — 4:2. Полунин — 7 (Сергеев, Береглазов), 28:31 — 5:2. Рубцов — 11 (бол., Голдобин, Пашин), 40:08 — 5:3. Локтионов — 12 (Голдобин), 40:20 — 5:4Вратари: Исаев (Мельничук, 40:08) — Загидулин (Николаев, 12:03, 58:13)Штраф: 6 — 4Броски: 42 (16+15+11) — 33 (11+11+11)

    «Локомотив» (72 очка) — первый в Западной конференции. «Спартак» (57 баллов) — второй.

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