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    Яковлев о своей низкой результативности: Такое в моей карьере впервые

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Защитник «Металлурга» Егор Яковлев высказался о своей низкой результативности в нынешнем сезоне.

    Егор Яковлев — защитник «Металлурга»
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    Егор Яковлев — защитник «Металлурга»

    Яковлев не забросил ни одной шайбы и отметился 3 результативными передачами в 36-и матчах.

    «Такое в моей карьере впервые. Через это тоже надо пройти. Может быть, немного отпустить ситуацию, абстрагироваться... Когда очень сильно хочешь, зачастую так и получается, что шайба не идет в ворота.

    В ситуациях, когда раньше забивал, сейчас немного ушла уверенность. Через работу и хорошие действия надо забить один гол, отдать хорошую передачу... Так вернется уверенность, и все придет», — цитирует Яковлева СЭ.

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