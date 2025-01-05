Яковлев о своей низкой результативности: Такое в моей карьере впервые

Защитниквысказался о своей низкой результативности в нынешнем сезоне.

Яковлев не забросил ни одной шайбы и отметился 3 результативными передачами в 36-и матчах.

«Такое в моей карьере впервые. Через это тоже надо пройти. Может быть, немного отпустить ситуацию, абстрагироваться... Когда очень сильно хочешь, зачастую так и получается, что шайба не идет в ворота.

В ситуациях, когда раньше забивал, сейчас немного ушла уверенность. Через работу и хорошие действия надо забить один гол, отдать хорошую передачу... Так вернется уверенность, и все придет», — цитирует Яковлева СЭ.

«Металлург» занимает 4-е место в таблице Восточной конференции с 52 очками в активе.