«Нефтехимик» — ЦСКА: счет матча 1:2 Б, обзор голов

За ЦСКА забил Максим Соркин, а за «Нефтехимик» отличился Евгений Митякин. Победный буллит реализовал Денис Гурьянов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Соркин — 18 (бол., Нестеров, Абрамов), 26:47 — 0:1. Митякин — 11 (бол., Ди, Белозеров), 52:30 — 1:1Победный буллит: ГурьяновВратари: Долганов — ГамзинШтраф: 6 — 8Броски: 40 (12+10+16+2) — 27 (8+13+5+1)
ЦСКА с 55 очками идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Нефтехимика» 37 баллов и восьмое место на «Востоке».