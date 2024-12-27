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    ЦСКА по буллитам переиграл «Нефтехимик» в КХЛ

    «Нефтехимик» — ЦСКА: счет матча 1:2 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик ЦСКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях по буллитам переиграл «Нефтехимик» - 2:1.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    За ЦСКА забил Максим Соркин, а за «Нефтехимик» отличился Евгений Митякин. Победный буллит реализовал Денис Гурьянов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Соркин — 18 (бол., Нестеров, Абрамов), 26:47 — 0:1. Митякин — 11 (бол., Ди, Белозеров), 52:30 — 1:1Победный буллит: ГурьяновВратари: Долганов — ГамзинШтраф: 6 — 8Броски: 40 (12+10+16+2) — 27 (8+13+5+1)

    ЦСКА с 55 очками идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Нефтехимика» 37 баллов и восьмое место на «Востоке».

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