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    «Автомобилист» вырвал победу у «Трактора»

    «Автомобилист» — «Трактор»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Завершилось уральское дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    Брукс Мэйсек
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    Брукс Мэйсек

    Его победителем стал «Автомобилист» из Екатеринбурга, который был сильнее челябинского «Трактора» со счетом 3:1.

    Шайбы в составе хозяев забрасывали Брукс Мэйсек, Максим Денежкин и Степан Хрипунов.

    В составе «Трактора» единственный гол на счету Александра Кадейкина.

    Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Мэйсек — 14 (Блэкер), 30:13 — 1:0. Кадейкин — 18, 32:52 — 1:1. Денежкин — 6 (Меркли), 58:51 — 2:1. Хрипунов — 8 (п.в., Обидин), 59:14 — 3:1Вратари: Галкин — ФукалеБроски: 30 (11+10+9) — 24 (7+8+9)Штраф: 12 — 12

    «Трактор» продолжает лидировать на «Востоке» с 52 очками. «Автомобилист» (46) идет на четвертой строчке.

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