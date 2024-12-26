«Автомобилист» — «Трактор»: счет матча 3:1, обзор голов

Брукс Мэйсек Фото: globallookpress.com
Его победителем стал «Автомобилист» из Екатеринбурга, который был сильнее челябинского «Трактора» со счетом 3:1.
Шайбы в составе хозяев забрасывали Брукс Мэйсек, Максим Денежкин и Степан Хрипунов.
В составе «Трактора» единственный гол на счету Александра Кадейкина.
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Мэйсек — 14 (Блэкер), 30:13 — 1:0. Кадейкин — 18, 32:52 — 1:1. Денежкин — 6 (Меркли), 58:51 — 2:1. Хрипунов — 8 (п.в., Обидин), 59:14 — 3:1Вратари: Галкин — ФукалеБроски: 30 (11+10+9) — 24 (7+8+9)Штраф: 12 — 12
«Трактор» продолжает лидировать на «Востоке» с 52 очками. «Автомобилист» (46) идет на четвертой строчке.