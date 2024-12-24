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    «Трактор» разобрался с «Барысом» в КХЛ

    «Барыс» — «Трактор»: счет матча 3:5, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» переиграл «Барыс» со счетом 5:3.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В составе победителей забили Егор Попов, Семен Дер-Аргучинцев, Остап Сафин, а также Виталий Кравцов и Максим Шабанов. За хозяев отметились Кирилл Савицкий, Станислав Бочаров и Антон Бурдасов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)
    Голы: Попов — 1 (Тертышный), 4:56 — 0:1. Кравцов — 10 (Шабанов, Светлаков), 6:36 — 0:2. Шабанов — 16 (Кравцов, Светлаков), 20:36 — 0:3. Дер-Аргучинцев — 6 (бол., Дронов, Сикьюра), 33:55 — 0:4. Бочаров — 2 (Антипин, Сетдиков), 38:38 — 1:4. Сафин — 6 (Кэмпфер), 50:03 — 1:5. Савицкий — 5 (Бекетаев, Муратов), 50:29 — 2:5. Бурдасов — 12 (Антипин, Бекетаев), 59:47 — 3:5Вратари: Шутов — ФукалеШтраф: 4 — 4Броски: 36 (8+10+18) — 35 (12+17+6)

    «Трактор» с 52 очками идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» (23) — 11-й.

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