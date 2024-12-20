Зубов: Мы свои моменты не смогли реализовать

Главный тренерподвел итог матча против(1:2).

«"Северсталь" заслуженно победила, они использовали свои моменты. Выстояли в неравных составах. Хочу отметить нашего вратаря, он молодец. Серьёзное испытание для него было. Сделал отличную работу для нас. Мы свои моменты, к сожалению, не смогли реализовать. Могли и сравнивать счёт, но так сложилось. Будем работать. Поездка у нас продолжается. Следующий матч самый серьёзный.

Часто удалялись? По-моему, там одинаковое количество удалений. Под конец всё подравнялось. В первом период ребята были настроены, где-то эмоции подвели. Так бывает», — приводит слова Зубова пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» набрала 44 очка и идет на шестом месте в Западной конференции, «Сочи» (25 баллов) — последний на «Западе».