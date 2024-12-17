ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордОкно без возможностей. Должен ли Рашфорд зимой покинуть «Манчестер Юнайтед»?
    Все новости спорта

    Тренер «Сибири» Епачинцев: Проиграли в равной борьбе, был интересный хоккей

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев остался доволен игрой своих подопечных в матче против «Авангарда» (3:5) и считает, что его команда ни в чем не уступала сопернику.

    Вадим Епачинцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вадим Епачинцев

    «Проиграли в равной борьбе, был интересный хоккей. В начале не доработали — пропустили два легких гола. Хороший второй период, но не дотерпели до конца периода: надо было сыграть попроще.

    В третьем периоде соперник здорово сыграл в меньшинстве, закрыл нашу лучшую бригаду. Была мысль уже выпустить вторую, но надеялись на мастерство. В конце игры исполнительское мастерство решило, — сказал Епанчинцев "Чемпионату".

    Для новосибирцев это поражение стало третьим подряд в сезоне от "Авангарда". Сейчас команда идет десятой на "Востоке" с 29 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Кальяри» доставить «Ювентусу» проблемы?
  • «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли СКА пробить оборону «Локомотива»?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Динамовцы добьются уверенной победы над «Барысом»
  • «Динамо» Москва — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие