Тренер «Сибири» Епачинцев: Проиграли в равной борьбе, был интересный хоккей

Главный тренер «Сибири»остался доволен игрой своих подопечных в матче против «Авангарда» (3:5) и считает, что его команда ни в чем не уступала сопернику.

«Проиграли в равной борьбе, был интересный хоккей. В начале не доработали — пропустили два легких гола. Хороший второй период, но не дотерпели до конца периода: надо было сыграть попроще.

В третьем периоде соперник здорово сыграл в меньшинстве, закрыл нашу лучшую бригаду. Была мысль уже выпустить вторую, но надеялись на мастерство. В конце игры исполнительское мастерство решило, — сказал Епанчинцев "Чемпионату".

Для новосибирцев это поражение стало третьим подряд в сезоне от "Авангарда". Сейчас команда идет десятой на "Востоке" с 29 очками.