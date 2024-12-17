Тренер «Сибири» Епачинцев: Проиграли в равной борьбе, был интересный хоккей

Вадим Епачинцев Фото: globallookpress.com
«Проиграли в равной борьбе, был интересный хоккей. В начале не доработали — пропустили два легких гола. Хороший второй период, но не дотерпели до конца периода: надо было сыграть попроще.
В третьем периоде соперник здорово сыграл в меньшинстве, закрыл нашу лучшую бригаду. Была мысль уже выпустить вторую, но надеялись на мастерство. В конце игры исполнительское мастерство решило, — сказал Епанчинцев "Чемпионату".
Для новосибирцев это поражение стало третьим подряд в сезоне от "Авангарда". Сейчас команда идет десятой на "Востоке" с 29 очками.