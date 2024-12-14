Нападающий «России 25» Кузьмин получил перелом со смещением

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче Кубка Первого канала против сборной(4:3 ОТ).

«Наши ребята выполнили установку, бились друг за друга.

Была кровь, у нас у Кузьмина перелом со смещением, он уехал в больницу. Он долго не сыграет, хотя только набрал обороты, стал показывать яркий хоккей», — передает слова Ротенберга Чемпионат.

После этого матча «Россия 25» занимает 1-е место на Кубке Первого канала с 5-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с Казахстаном завтра, 15-го декабря в 14:15 мск.