«Россия 25» — Беларусь: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

«Россия 25» Фото: globallookpress.com
В основное время матча команды обменялись голами. В составе «России 25» отличились Илья Сафонов, Григорий Кузьмин и Богдан Конюшков.
У сборная Беларуси шайбы забросили Андрей Стась, Вадим Мороз и Егор Бориков.
Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалась «Россия 25». Победный гол на счету Евгений Кузнецова. Форвард отпраздновал заброшенную шайбу фирменной «птичкой».
Кубок Первого канала
«Россия 25» — Белоруссия — 4:3 ОТ (0:0, 2:3, 1:0, 1:0)
Голы: Сафонов — 2 (Соркин), 21:04 — 1:0. Кузьмин — 1 (Григоренко, Хайруллин), 22:09 — 2:0. Стась — 1 (Скоренов), 32:08 — 2:1. Мороз — 3, 32:45 — 2:2. Бориков — 1 (Стась), 33:16 — 2:3. Конюшков — 1 (бол., Соркин), 45:50 — 3:3. Кузнецов — 1 (Глотов), 60:53 — 4:3Вратари: Набоков — КульбаковШтраф: 2 — 12
После этого матча «Россия 25» занимает 1-е место в таблице Кубка Первого канала с 5-ю очками в активе, а Беларусь — на 2-й позиции с 4 баллами.