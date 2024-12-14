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    «Россия 25» в оветайме обыграла сборную Беларуси

    «Россия 25» — Беларусь: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная России Сборная Белоруссии
    «Россия 25» одолела сборную Беларуси (4:3 ОТ) на Кубке Первого канала.

    «Россия 25»
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    «Россия 25»

    В основное время матча команды обменялись голами. В составе «России 25» отличились Илья Сафонов, Григорий Кузьмин и Богдан Конюшков.

    У сборная Беларуси шайбы забросили Андрей Стась, Вадим Мороз и Егор Бориков.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалась «Россия 25». Победный гол на счету Евгений Кузнецова. Форвард отпраздновал заброшенную шайбу фирменной «птичкой».

    Кубок Первого канала
    «Россия 25» — Белоруссия — 4:3 ОТ (0:0, 2:3, 1:0, 1:0)
    Голы: Сафонов — 2 (Соркин), 21:04 — 1:0. Кузьмин — 1 (Григоренко, Хайруллин), 22:09 — 2:0. Стась — 1 (Скоренов), 32:08 — 2:1. Мороз — 3, 32:45 — 2:2. Бориков — 1 (Стась), 33:16 — 2:3. Конюшков — 1 (бол., Соркин), 45:50 — 3:3. Кузнецов — 1 (Глотов), 60:53 — 4:3Вратари: Набоков — КульбаковШтраф: 2 — 12

    После этого матча «Россия 25» занимает 1-е место в таблице Кубка Первого канала с 5-ю очками в активе, а Беларусь — на 2-й позиции с 4 баллами.

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