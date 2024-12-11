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    Агент: Овечкин обещал выйти на лед до Нового года

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    Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, ответил на вопрос по поводу восстановления россиянина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Александр психологически готов! Обещал выйти на лед до Нового года. Саша привык справляться с любым давлением, ничего нового нет. Травма — есть травма, часть спортивной жизни. Восстанавливается, готовится, скоро выйдет на лед», — приводит слова Чистякова «Спорт-Экспресс».

    39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2). СМИ писали, что Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

    В нынешнем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 встречах.

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