Майоров: У «Авангарда» серьезные амбиции, он не может не претендовать на попадание в плей-офф

Двукратный олимпийский чемпионвысказался о назначениина пост наставника

«Выбрал "Авангард" Буше — и выбрал. Карты им в руки. Каждый клуб сам принимает решение, не мне их комментировать. Понятно, что у "Авангарда" серьезные амбиции, он не может не претендовать на попадание в плей-офф. Это обычное явление в любом виде спорта.

Неудачные результаты — надо менять тренера. Придет другой человек со своим видением. "Авангард" в этом плане недалеко ушел от футбольного "Спартака", где постоянно меняются управленцы и тренеры. А ведь это влечет за собой изменение концепции игры, подходов к хоккею», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

Буше работал с разными командами в лигах QMJHL и QMAAA, был главным тренером клуба AHL «Гамильтон Бульдогз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2011-2013), швейцарского «Берна», «Оттавы Сенаторз» (2016 — 2019). В сезоне-2023/2024 трудился ассистентом в «Торонто Мэйпл Лифс».