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    Майоров: У «Авангарда» серьезные амбиции, он не может не претендовать на попадание в плей-офф

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о назначении Ги Буше на пост наставника «Авангарда».

    Ги Буше
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    Ги Буше

    «Выбрал "Авангард" Буше — и выбрал. Карты им в руки. Каждый клуб сам принимает решение, не мне их комментировать. Понятно, что у "Авангарда" серьезные амбиции, он не может не претендовать на попадание в плей-офф. Это обычное явление в любом виде спорта.

    Неудачные результаты — надо менять тренера. Придет другой человек со своим видением. "Авангард" в этом плане недалеко ушел от футбольного "Спартака", где постоянно меняются управленцы и тренеры. А ведь это влечет за собой изменение концепции игры, подходов к хоккею», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

    Буше работал с разными командами в лигах QMJHL и QMAAA, был главным тренером клуба AHL «Гамильтон Бульдогз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2011-2013), швейцарского «Берна», «Оттавы Сенаторз» (2016 — 2019). В сезоне-2023/2024 трудился ассистентом в «Торонто Мэйпл Лифс».

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