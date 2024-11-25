«Сочи» — «Лада»: счет матча 3:2, обзор голов

Сергей Попов, Илья Федотов и Даниил Сероух забросили шайбы за сочинцев, а Иван Романов и Евгений Грошев — за «Ладу».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Лада» (Тольятти) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Романов — 5 (Кугрышев, Фисенко), 13:22 — 0:1. Попов — 8 (бол., Тянулин, Мокрушев), 25:17 — 1:1. Грошев — 2 (Алтыбармакян, Морозов), 27:32 — 1:2. И. Федотов — 3 (бол.), 38:44 — 2:2. Сероух — 6 (бол., Хохлачев, Хафизов), 47:14 — 3:2Вратари: Иванов — ТрушковШтраф: 2 — 8Броски: 38 (9+20+9) — 23 (8+5+10)
«Сочи» с 24 баллами продолжает быть последним в Западной конференции КХЛ. «Лада» с 25 очками занимает десятую строчку на «Востоке».