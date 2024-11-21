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    Барулин: Мы делаем все, чтобы подняться с этого дна, где мы оказались

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур
    Нападающий «Амура» Владислав Барулин высказался о серии поражений команды. Хабаровчане уступили уже 14-и матчах подряд.

    Владислав Барулин — нападающий «Амура»
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    Владислав Барулин — нападающий «Амура»

    «Мы прошли все стадии: отрицание, торг и так далее. Ужасное состояние. Радость приносят только победы, а их пока нет, долго нет. Мы делаем всё, чтобы подняться с этого дна, где мы оказались. Это даёт мотивацию не впадать в уныние.

    У нас сменился главный тренер, это тоже встряска, сейчас кого-то из ребят расторгают, кого-то могут поменять. Немного новые эмоции. У нас сейчас как будто новая глава началась, всё с чистого листа», — приводит слова Барулина «ВсеПроСпорт».

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    • «Амур» занимает последнее 11-е место в таблице Восточной конференции с 13-ю очками в активе.

    В следующем матче хабаровчане сыграют против «Барыса» завтра, 22-го ноября в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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