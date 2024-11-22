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    Кошмар «Амура» закончится в Астане?!

    «Барыс» — «Амур». Ставка (к. 2.65) и прогноз на хоккей, КХЛ, 22 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Амур»
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    Яков Рылов — защитник «Амура»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Амур». Игра пройдет 22 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Ноября 2024 года

    Барыс

  • Астана
    •  Барыс 17:00 Амур

    Амур

  • Хабаровск
    •

    «Барыс»

    Турнирное положение: Команда занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 20-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф всего на 4 балла после 28-и встреч.

    Последние матчи: В прошедшем поединке «Барыс» одолел на своей площадке «Металлург Мг» со счетом 2:1, а до этого команда разгромила «Сочи» (3:6). Матчем ранее астанинцы проиграли «Салавату Юлаеву» (1:4).

    Барыс — Амур: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах у «Барыса» 3 победы и 2 поражения. За этот период команда одолела «Нефтехимик» (2:1 ОТ), а также проиграла нижнекамской команде со счетом 1:4.

    Не сыграют: Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Роман Старченко (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Неожиданно «Барыс» начал набирать ход, регулярно набирая очки. Да, команда, как правило, играет от обороны и ловит соперников на контратаках.

    Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев поставил свой стиль игры, каждый в команде знает что делает и это дает результат. Астанинцы действительно могут побороться за плей-офф.

    На старте сезона мы видели совсем другой «Барыс», который играл в другой хоккей и это было ужасно. Сейчас в клубе навели порядок, команда бьется и может обыграть практически любого соперника.

    «Амур»

    Турнирное положение: Хабаровчане располагаются на последней 12-й позиции Востока с 13-ю очками в активе после 28-и матчей. «Амур» отстает от зоны плей-офф уже на 11 баллов.

    Последние матчи: В прошлой встрече команда крупно проиграла «Спартаку» со счетом 3:7, москвичи не оставили ни единого шанса хабаровчанам. До этого «Амур» также уступил СКА (3:6).

    Команда уже проиграла 14 матчей подряд — это просто кошмар. «Амур» также уступил «Трактору» (3:4), «Автомобилисту» (2:3), «Металлургу Мг» (1:2 ОТ) и «Авангарду» (1:2).

    Не сыграют: Игорь Бобков, Девин Броссо и Дмитрий Шевченко (у всех — травмы).

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    • Состояние команды: «Амур» продолжает катиться вниз, команда все никак не может победить, а тренерский штаб остается на своих постах. Очевидно, что в клубе необходимо глобальные изменения.

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    К тому же, «Амур» стал много пропускать — за последние 3 матча хабаровчане 17 раз вынимали шайбу из своих ворот при 9-и заброшенных. Положение команды хуже не придумаешь.

    Игроки, конечно же, стараются и выкладываются, но ничего не получается. В «Амуре» больше нет свежих и эффективных идей, поэтому необходимы существенные изменения, которых нет.

    Статистика для ставок

    • «Амур» проиграл уже 14 матчей подряд

    • В последних 4-х встречах «Барыс» трижды победил

    • В последних 5-и очных матчах «Амур» трижды обыгрывал «Барыс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.80, а победа «Амура» — в 2.65.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.60 и 1.47 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Амур» все-таки прервет свою серию поражений.

    Ставка: Победа «Амура» за 2.65.

    Прогноз: Матч точно должен получится низовым, обе команды будут играть на результат.

    Ставка: Тотал 4.5 меньше за 1.95.

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    «Барыс» — «Амур»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на хоккей. Кошмар «Амура» закончится в Астане?!
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