В 19:30 20.11.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Амур» — «Спартак» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак» — «Амур». Коэффициент ставки — 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Спартак»).

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